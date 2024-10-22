İstanbul'da feci kaza! Daha 18 yaşındaydı: Hüseyin Sefa'nın kahreden sonu...
İstanbul Zeytinburnu'nda 20 yaşındaki Talha Küçük direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki araca arkadan çarpan Küçük, ağır yaralanırken yanındaki arkadaşı Hüseyin Sefa Emin Aygün yaşamını yitirdi.
Feci kaza öğlen saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Seyir halinde olan Talha Küçük (20), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halinde duran kamyona çarptı.
Kazada Küçük ağır yaralanırken yolcu koltuğunda oturan arkadaşı Hüseyin Sefa Emin Aygün (18) hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Seyir halinde olan Talha Küçük (20), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halinde duran kamyona çarptı.
Kazada Küçük ağır yaralanırken yolcu koltuğunda oturan arkadaşı Hüseyin Sefa Emin Aygün (18) hayatını kaybetti.