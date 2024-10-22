Barajlar kritik seviyede! Doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Her gün İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncelleniyor. Megakentte yaklaşık 3 milyon ton su tüketilirken barajlardaki su seviyesinde düşüş gözlemlendi. İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde kaç oldu sorusu araştırılıyor.

İSKİ baraj doluluk oranlarında son durum yakından takip ediliyor. Su seviyesi kritik seviyeye ulaştı.İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.21 Ekim salı günü günü itibarıyla Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 33.6 seviyesindedir.İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:1- Alibey: %62- Büyükçekmece: %353- Darlık: %374- Elmalı: %545- Istrancalar: %276- Kazandere: %37- Pabuçdere: %128- Sazlıdere: %459- Terkos: %4710- Ömerli: %27