Adana'da evde çıkan yangında 3 kardeş öldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti.
19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, 6, 4 ve 1 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.
Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, 6, 4 ve 1 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.