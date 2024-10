Bahçeli'den Yenidoğan Çetesi açıklaması: Bunlar insanlığın yüz karasıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.'Türkiye'nin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Türkiye ekonomisi, ezbere dayanan şablonlara hapsolmayan bir özellikle sürekli ilerleme ve gelişme halindedir. Kovid-19 salgını, jeopolitik riskler, ekonomik operasyonlar, siyasi mücadeleler, tek yanlı yaptırımlar ve 6 Şubat depremlerinin neden olduğu kabarık faturalar ortada duruyorken, Türkiye'nin ekonomi alanında gösterdiği performans değerlidir. Ekonomimiz fırtınayı atlattı.İstihdam sayısı 33 milyona, istihdam oranı da yüzde 50'ye yaklaşmıştır. Türkiye'nin pozitif ayrışması ekonomik istikrarın bize göre müjdesi olmuştur. Gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan bir başka olumsuzluktur. Mali disipline riayet edilmesi, tasarruf eğiliminin yükselmesi vatandaşlarımızın günlük hayatına zamanla tesir edecektir. Enflasyonla mücadele devam edecektir. Bu rakamın tek hanelere gerileyeceğine inancım tamdır.Parti olarak elimizden gelen her katkıyı vermeye, projelerimizi paylaşmaya, her çalışmayı yapmaya varız. Bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin yanındayız. Ekonomi yönetimine güveniyoruz. Doğru yolda olduklarına inanıyoruz.Türkiye hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Her insanımız emeğinin karşılığını alacak, borç kıskacına düşmeyecek, zorunlu harcamalarını endişesiz karşılayacaktır.Bu hedefleri gerçekleştirmek sadece boynumuzun borcu değildir. Yapacağız, başaracağız. Cumhur İttifakı enflasyonu bitirecek. Muhalefetin çizdiği karamsar tabloyu başına geçireceğiz.SGK'dan 8 bin TL alabilmek için insanın aklına getiremeyeceği yöntemler kullanarak cinayet işleyen yaratıklar insanlığın yüz karasıdır. Bunlar olsa olsa tıbbi artık, kana susamış katiller güruhudur. Bebekleri ölüme mahkum edenlere hangi ceza yüreği soğutur.10 özel hastanenin çalışması durdurulmuştur. Teftiş mekanizması gecikmeden çalıştırılmıştır. Adli süreç zamanında işletilmiştir. Polis ve jandarmamız suçluların peşine düşmüştür. Yargıya taşınmış olayı siyasete malzeme yapmak art niyet.Siyonist barbarlık suikast halkalarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan karadan ve havadan abluka altında can çekişirken acı çeken mazlum sivil halktan başkası değildir.ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA TEPKİSeçimler zamanında yapılacaktır. Herkes siyasi hesabını buna göre yapmak zorundadır. Türkiye'de güven bunalımı yoktur.FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Öldü gitti. Dileğim yaptıklarının bedellerini tek tek ödemesi ve cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir.Türkiye'nin bir çözüm sürecine ihtiyacı yoktur. Bin yıllık kardeşliği diri tutmaya ve yeniden canlandırmaya ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür.Terör başka siyaset başkadır. İki arasında duvar örülmeden, refah huzur ve güvenlik mertebesine çok zor ulaşacaktır. Terör saldırılarında psikolojik sonuçlar fiziksel hedeflerden çok daha önemlidir. Toplumu ve mücadele ruhunu korkutmak ve dehşete düşürmek yegane önceliktir.Hiçbir taviz teröristi doyurmaz, tatmin etmez. Gerçek dünya ile teröristin kanlı hayatı arasında çok ciddi farklar vardır.Medyanın tavır ve tutumu da çok önemlidir. Terör eylemlerinin toplum açısından bir panik havası şeklinde sunulması terör örgütünün değirmenine su taşımakla eş anlamlıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın silahlı eylemleri başarısızlığa mahkumdur. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek.Terörün belini kırmak görevimizdir. Bütün teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olması, cezalarını çekmesi terör örgütü için tek çıkıştır. Terörsüz bir gelecek konusunda herkes ittifak halinde ise gövdemizi koymaya varız. Teröristbaşı buyursun örgütün tek taraflı tasfiye edileceğini açıklasın. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.Bu sorun ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.'