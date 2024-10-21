Zonguldak'ta acı olay! Karı koca evlerinde ölü bulundu
Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere (60) çiftine ulaşamayan komşuları evlerine gidip kontrol etmek istedi. İçeri girenler karı kocayı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kesin ölüm sebebi otopside belli olacak.
Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere'den haber alınmayan komşuları evine gidip çifti kontrol etmek istedi.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Eve giren sevenleri yaşlı çiftin cansız bedeni ile karşılaştı. Durum yetkililere haber verildi, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
SOBA GAZINDAN ZEHİRLENDİLER!
Mahalle Muhtarı Semih Bekar, çiftin soba zehirlenmesinden kaynaklı hayatını kaybettiğini ifade ederken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere'nin cansız bedenlerini otopsi için hastane morguna kaldırdı.
KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK
Dere çiftinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.