Zonguldak'ta acı olay! Karı koca evlerinde ölü bulundu

Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere'den haber alınmayan komşuları evine gidip çifti kontrol etmek istedi.Eve giren sevenleri yaşlı çiftin cansız bedeni ile karşılaştı. Durum yetkililere haber verildi, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.Mahalle Muhtarı Semih Bekar, çiftin soba zehirlenmesinden kaynaklı hayatını kaybettiğini ifade ederken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere'nin cansız bedenlerini otopsi için hastane morguna kaldırdı.Dere çiftinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.