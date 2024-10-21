Rize'de heyelan! Evler toprak altında kaldı
Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde etkili sağanak heyelana neden oldu. İlk belirlemelere göre boş haldeki 2 ev toprak kütlesi altına kaldı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda boş 2 ev toprak altına kaldı. AFAD ekipleri, güvenlik önlemi alınan bölgede inceleme başlattı.
2 EV KAYAN TOPRAĞIN ALTINDA KALDI
İlçede dün gece boyu süren sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Büyükköy beldesi Dereiçi köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda boş 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı.
Dere yatağına akan toprak nedeniyle göllenme oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, alanda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Heyelan nedeniyle yolu kapanan köye farklı güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.
2 EV KAYAN TOPRAĞIN ALTINDA KALDI
İlçede dün gece boyu süren sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Büyükköy beldesi Dereiçi köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda boş 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı.
Dere yatağına akan toprak nedeniyle göllenme oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, alanda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Heyelan nedeniyle yolu kapanan köye farklı güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.