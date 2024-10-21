Kocaeli'de feci trafik kazası: 1 ağır yaralı
Başiskele ilçesinde tanker sürücüsünün fark etmeden sıkıştırdığı elektrikli bisikletin demir bariyere çarparak paramparça olduğu kazada, sürücü ağır yaralandı.
Kocaeli'de yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.
D-130 kara yolu üzerinde Gölcük istikameti Sanayi mevkisinde ilerleyen çimento yüklü tankerin sürücüsü G.Ö., yolun kenarında ilerleyen elektrikli bisikleti fark etmedi.
Tankerin sıkıştırdığı iddia edilen elektrikli bisiklet, demir bariyerlere çarptı.
AĞIR YARALANDI
Elektrikli bisikletin paramparça olduğu kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı.
Kazayı fark eden G.Ö. aracından inerek sürücünün yardımına koştu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Tanker sürücü G.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
D-130 kara yolu üzerinde Gölcük istikameti Sanayi mevkisinde ilerleyen çimento yüklü tankerin sürücüsü G.Ö., yolun kenarında ilerleyen elektrikli bisikleti fark etmedi.
Tankerin sıkıştırdığı iddia edilen elektrikli bisiklet, demir bariyerlere çarptı.
AĞIR YARALANDI
Elektrikli bisikletin paramparça olduğu kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı.
Kazayı fark eden G.Ö. aracından inerek sürücünün yardımına koştu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Tanker sürücü G.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.