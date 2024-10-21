Kocaeli'de feci trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kocaeli'de yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.D-130 kara yolu üzerinde Gölcük istikameti Sanayi mevkisinde ilerleyen çimento yüklü tankerin sürücüsü G.Ö., yolun kenarında ilerleyen elektrikli bisikleti fark etmedi.Tankerin sıkıştırdığı iddia edilen elektrikli bisiklet, demir bariyerlere çarptı.Elektrikli bisikletin paramparça olduğu kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı.Kazayı fark eden G.Ö. aracından inerek sürücünün yardımına koştu.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri.Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Tanker sürücü G.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.