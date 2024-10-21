Terör örgütlerine geçit yok! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!' ifadeleri kullanıldı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!' ifadeleri kullanıldı.