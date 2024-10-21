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Beyaz Gazete
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Terör örgütlerine geçit yok! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Ekleme: 21.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:57 / Editör: Atilla Özbir
Terör örgütlerine geçit yok! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz!Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!' ifadeleri kullanıldı.