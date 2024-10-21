Tefecilik çetesine ağır darbe: Tehditle araçlara ve tapulara el koymuşlar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; örgütlü bir şekilde "Tefecilik" yapan silahlı bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli dört ilde (İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara) çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 13 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.Maddi durumu kötü olan insanlara yüksek faizle nakit borç para verdikleri saptanan çete üyelerinin, verdikleri paraların çok üstünde rakamların yazılı olduğu çekleri mağdurlardan aldıkları belirlendi. Çete üyelerinin, ödemeleri yapamayan mağdurların araçlarına ve tapularına silah zoruyla ve tehditle el koydukları ileri sürüldü. Paraları da tehdit yoluyla alan çete üyelerinin "Örgütlü Tefecilik, Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Nitelikli Tehdit ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına konu toplam yedi suç eylemlerinin bulunduğu ifade edildi.Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda altı ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, bin 456 mermi, iki çelik kasa, 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet türü belge, 115 boş imzalı belge, bir adet taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, üç araç ruhsatı, mağdurlara ait olan 20 araç kontak anahtarı, bir mağdur tarafından imzalatılmış boş kağıt, 16 dijital materyal, bazı suç içerikli kriminal kayıtların olduğu 14 ajanda ve suça konu belgelerin bulunduğu altı klasör ele geçirildi. Çete üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.