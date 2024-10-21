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Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ekleme: 21.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:29 / Editör: Fehmi Öztürk
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.