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Konya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 21.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:14 / Editör: Edin Uslu
Konya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Konya'da Seydişehir - Çatmakaya yolu Taşağıl yol ayrımında 56 yaşındaki M.K. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak az seviyede su bulunan sulama kanalına uçtu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 54 yaşındaki eşi A.K. ve 30 yaşındaki kızı A.K. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Konya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı


TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Ekipler tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkartılabildi.

TAHKİKAT SÜRÜYOR
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.