Konya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Konya'da Seydişehir - Çatmakaya yolu Taşağıl yol ayrımında 56 yaşındaki M.K. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak az seviyede su bulunan sulama kanalına uçtu.Kazada sürücü ile araçta bulunan 54 yaşındaki eşi A.K. ve 30 yaşındaki kızı A.K. yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkartılabildi.Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.