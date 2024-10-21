MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerine göz açtırmıyor.Bu kapsamda da hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlar, kararlılıkla devam ediyor.Hem yurt içinde hem de yurt dışında birbirinden başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.Başarılı operasyona dair detayları Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından duyurdu."Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!" diyen Bakanlık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.