MasterChef'te tehdit! Nigar'ın eşinden Hakan'a şoke eden mesaj...

MasterChef'te mücadele kızıştıkça, gerilim de artıyor.Yarışmada Hakan ve Nigar arasında geçtiğimiz bölümlerde kriz çıktı.Hakan'ın eleme adayı olarak Nigar'ı söylemesinin ardından iki yarışmacı arasında ipler gerildi. Öte yandan bazı izleyiciler tarafından potaya Nigar'ı yolladığı için tepki alan isim, Nigar'ın kocası tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.Gelen eleştirilerden sonra kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Hakan ise Nigar'ın kocası tarafından tehdit aldığını şu sözlerle açıkladı:“Dün linçler tehditlerden ve bazı küfürlerden sonra sessiz kalmayı tercih ettim. Programı olay örgüsü ile izleyenler benim Nigar Hanım'ı neden potaya yolladığımı anlayabilirler. Nigar Hanım'ı potaya yollamamdaki en büyük sebep beni tehdit ettirmesidir. Hem programda beni alenen tehdit edip daha sonradan eşinden gelen tehdit minvalindeki mesajlar ve onu evden aldıracağım söylemleri yüzünden potaya yolladım. Bu zamana kadar yaptığı haksızlıklar beni sürekli zan altında bırakması ve yalan söylemesi üstüne beni alenen tehdit etmesi bu tutumu sergilememdeki en büyük sebep. Program ile hiçbir alakası olmayan eski zor günlerini ajitasyon yaparak alıntılaması da cabası...”Hakan'ın paylaşımının ardından Nigar'dan jet hızıyla cevap geldi. Eşinin gönderdiği mesajı yayınlayan isim, şunu yazdı:“Eşimin attığı sözde tehdit mesajı! İnsanların karısını TV karşısında rencide ederek bu duruma getiremezsiniz. Kim olsa aynısını hatta daha beterini yapardı. Çizgimizden çıkmadan, kalitemizi bozmadan yarışmaya çalıştıkça insanları kışkırttı. İddialarını kanıtlamazsa mahkemede derdini anlatsın.”