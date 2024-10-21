Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı başladı

Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı başladı. Özellikle Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimi aşarken, Ordu'da da etkili olan yağış ekipleri harekete geçirdi.Ordu'nun şehir merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kabadüz, Aybastı, Akkuş ve Gürgentepe ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan, gece saatlerinde ve bugün de etkili olmaya devam eden kar yağışı sonrası yeşil bitki örtüsü büyük oranda beyazla kaplandı.Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yolların kapanmaması için iş makineleriyle hazır beklerken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise Kabadüz ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası mücadele çalışması başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı alanda yol temizleme çalışması yapıldığı görüldü.