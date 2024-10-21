FETÖ firarisi Nevşehir'de yakalandı
Ekiplerin FETÖ ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor! Yaşanan son gelişmede ise, ekiplerce saklandığı ikamette başkasına ait kimlik belgesi ile yakalanan şüpheli A.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Nevşehir’de hakkında “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D., çalışmalar kapsamında yakalandı.
ÜZERİNDEN BAŞKASINA AİT KİMLİK BELGESİ ÇIKTI
Şüpheli, saklandığı ikamette başkasına ait kimlik belgesi ile yakalandı.
A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.