CHP yönetimindeki Bodrum Belediyesi, halktan para istedi

CHP, belediyecilik anlayışı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti...“Katılımcı Belediye” modelini benimseyen Bodrum Belediyesi, ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya.Bütçede yaşanan sıkıntılar için açıklamada bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum halkından yardım talep etti.Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum’da kazanan, Bodrum’a emek veren, Bodrum’da birini bin yapan ki Allah daha çok versin, herkesin yaşadığı bölgeye, belediyesine karınca kararınca bütçesi dahilinde bir destek vermesini talep ediyorum.” dedi.Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:“Bodrum’da yaşayan, Bodrum’da iş yapan, Bodrum’u seven ve Bodrum Belediyesine destek olmak isteyen hayırseverlerin de sürecin içerisinde olacağını öngörerek bu bütçelerimizi yaptık. Çok sağ olsunlar onlar da çağrılarımıza kulak veriyorlar ve vermeye de devam edecekler. Ben burada çağrımı yineliyorum, Bodrum’da kazanan, Bodrum’a emek veren, Bodrum’da birini bin yapan ki Allah daha çok versin, herkesin yaşadığı bölgeye, belediyesine karınca kararınca bütçesi dahilinde bir destek vermesini talep ediyorum. Bu talebimi de buradan yinelemiş olayım. Çünkü Bodrum hepimizin ortak değeri, ülkemizin gözbebeği.Günümüzdeki enflasyonist şartlarda yapılan bütçeler maalesef zamanla erimekte. Eridiği zaman da belediye bütçesi zor duruma girmekte. Burada hayırseverlerin, sponsorların, iş insanlarının desteği de bizim için çok önemli bir yer arz ediyor. O yüzden çağrımı ve talebimi buradan yinelemiş olayım. Bodrum Belediyesi üzerine düşen vazifeyi yerine getirecektir, bu vazifeyi yerine getirirken de sahada tek başına değil bütün halkın katılımıyla, kolektif bir anlayışla, imece usulü, el ele kol kola, Bodrum’u daha yaşanabilir, daha güzel, daha mutlu bir kent yapma gayesinde hep beraber en önde yürüyeceğimizi temin ederim.”