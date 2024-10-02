Zonguldak'ı sağanak vurdu: Heyelan ve su taşkınları yaşandı

Zonguldak'ta 2 gündür süren yağmur nedeniyle su taşkınları ve heyelanlar yaşandı.Kozlu Limanı’nda su seviyesi yağışın etkisiyle yükselirken, deniz liman içinde karayla birleşti ve bazı balıkçı tekneleri zarar gördü.Dalgalarla gelen çöpler ise liman içinde ve balıkçı çekeklerinde birikti.Zonguldak sahilinde de denizden gelen çöplükler, kötü görüntü oluşturdu. Balıkçılar ve ekipler, temizlik çalışması başlattı.Kozlu Su Sporları binası ise geceki dalgalardan etkilendi, binada hasar oluştu. Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'ta ise heyelan ve yolda göçük oluştu. Ekipler, heyelanı temizlemek için çalışma yaptı.Ereğli ilçesinde ise Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu Hamzafakıhlı Mahallesi’ndeki heyelan anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.Kente gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, 112 binasındaki kriz masasında durum değerlendirmesi yaptı. Karadeniz’deki derelerde DSİ ve AFAD iş birliğinde nisan ayında risk azaltma ve ıslah projesine başlandığını ve en riskli 14 kente 111 iş makinesi gönderdiklerini belirten Memiş, "14 ilimizde 250 kilometrelik alanda, 220 bin 659 kamyon seferine denk gelen 3 milyon 309 bin 885 metreküp hacminde dere ıslahı gerçekleştirilmiş oldu.Zonguldak'ta ise 8 iş makinesi ile 32 dere ve 100’ün üzerindeki lokasyonda ıslah çalışmalarına devam edildi. İl genelinde etkilenen bölgelerde acil müdahalede bulunmak maksadıyla yaklaşık 777 personel, 203 araç, 37 iş makinesi, 29 motopomp ile 112 Çağrı Merkezi'ne gelen 184 ihbara anında müdahale edildi." dedi.Zonguldak’ın yıllık yağış miktarı 1210 kilogram olduğunu belirten Memiş, son 48 saatte metrekareye 300 kilogram yağış düştüğünü ifade etti.Alınan önlemlerle ve halkın uyarılara riayet etmesi sonucu afet risklerinin önüne geçildiğini belirten Memiş, “68 ev geçici olarak tahliye edildi ve vatandaşlar misafirhanelere alındı. Turuncu yağış uyarısı verilen Bartın’da yaklaşık 698 personel, 262 araç hazır halde bekletildi.112 Çağrı Merkezi’ne gelen 52 ihbara anında müdahale edildi. Kastamonu’da da turuncu ikaz vardı ama Allah’a şükür olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.” diye konuştu.Son 1 yılda oluşabilecek taşkınları önlemek için çalışmalar yapıldığını belirten Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Allah’a şükür herhangi bir ölü yaralı olmadan bunu atlattık. Dün ve bugün okulların tatil edilmesi, nüfusumuzun 6’da 1’ine tekabül ediyor. Bu araç ve insan trafiğinin önlenmesi ve alınan tedbirler, Allah’a şükrediyoruz. Delihakkı mevkiinde bir heyelan mevcut. Temizleniyor, akıyor; orada kontrollü geçiş sağlanıyor. Onun dışında bütün kara yolları ve köy yollarımız açık. Geçen yıllarda heyelana, taşkına maruz kalan lokasyonlar, konutlar ve iş yerleri tamamen tahliye edildi.Yağış başlamadan önce buralar tahliye edildi. Geçmiş yıllarda kalıcı olarak boşaltılan konutların, boş olduğundan kolluk ve AFAD ekipleri vasıtasıyla emin olundu. Taşkına maruz kalan yerlerde tahliyeler anında yapıldı. 68 ev geçici olarak boşaltıldı, burada yaşayan 169 vatandaşımız ailelerinin yanında ya da kamu misafirhanelerinde misafir edilmiştir.Öncesinde de kalıcı olarak boşaltılan 26 konut da boş olduğundan emin olunmuştur. Sadece Ilıksu Deresi'nde taşma olmuştur, taşmadan önce iş yeri ve konutlar tahliye edilmişti. Turuncu alarm verildi ama gerçekleşmesi kırmızı alarmın üzerine geçti. Yağış başladığı andan 298,4 kilogram Kozlu’da, Merkez’de 285,4 kilogram yağış gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.