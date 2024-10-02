Yalova'da zehir tacirlerine operasyon: 29 gözaltı
17 farklı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Uyuşturucu madde satarak vatandaşları zehirleyen şahıslara bir darbe de Yalova'da vuruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
29 ŞÜPHELİ YAKALANDI
50 ekip, 250 personelin katıldığı, 2 narkotik arama köpeğinin kullanıldığı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.
KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 809 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 bin 632 adet sentetik hap, 4,67 gram metamfetamin, 2,26 gram skunk, uyuşturucu madde üretim ve çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen sentetik kannabinoid maddesi yapımında kullanılan bin 450 gram ara madde, 3 bin 810 mililitre kimyasal sıvı, 6 hassas terazi, 2 tabanca, 12 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 359 bin 225 TL ele geçirildi.
OPERASYON ANI KAMERADA
Operasyon polis kamerasına yansırken, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
18 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.