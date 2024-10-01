MSB açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, teröristleri inlerinden bulup yok etmeye devam ediyor.Teröristlere nefes aldırmayan kahraman Mehmetçik, bir başarılı operasyona daha imza attı.Operasyona dair detayları, Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, 13 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:'DURMADAN, YORULMADAN MÜCADELEYE DEVAM'Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN...'Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.