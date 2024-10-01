MSB açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Mehmetçik, teröristleri inlerinden bulup yok etmeye devam ediyor.
Teröristlere nefes aldırmayan kahraman Mehmetçik, bir başarılı operasyona daha imza attı.
Operasyona dair detayları, Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, 13 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
'DURMADAN, YORULMADAN MÜCADELEYE DEVAM'
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN...'
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.