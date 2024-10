Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Hukuksuz bir işgal girişimidir!

İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"YENİ BİR GÖÇ DALGASI ORTAYA ÇIKMAKTADIR"İsrail’in Lübnan’a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir. Söz konusu saldırı, sadece bölge ülkelerinin değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef almaktadır.Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail’e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır."İSRAİL İŞLEDİĞİ HER SUÇ, BM ŞARTI'NA İNDİRİLEN DARBE"BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı yapan Türkiye tepkisini şu sözlerle aktardı:BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukukun gereğini yapmalı ve Lübnan’ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri almalıdır. İsrail tarafından işlenen her suç, aynı zamanda uluslararası hukuka ve BM Şartı’na indirilen bir darbedir.Diğer taraftan, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adım Gazze’de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Gazze’ye barış getirilmesi, tüm insanlığın sorumluluğudur.