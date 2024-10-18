RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarıyla ilgili karar

RTÜK, çocukların ekran başında olabileceği saatlerde yayına verilen şiddet görüntüleri ve gayrimeşru ilişkilerin yer aldığı gündüz kuşağı programlarına ilişkin RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen vatandaş şikayetlerini değerlendirdi. Bu kapsamda hazırlanan 'Gündüz Kuşağı Programları Yayın Etik İlkeleri' oy birliğiyle kabul edildi. Üst Kurul, ilke kararlarının uygulanmasını sıkı takibe alacak. Söz konusu programlarda şiddet, istismar, cinayet başta olmak üzere suç teşkil eden konular işlenemeyecek. Etik ilke kararlarına uymayan programlara ağır yaptırımlar uygulanacak.Buna göre; özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesi doğrultusunda kişilerin özel hayatına ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar kesinlikle yayınlanmayacak. Katılımcılar kendilerinin ya da 3'üncü kişilerin özel hayatlarına ilişkin konularda beyanda bulunmaya zorlanmayacak. Program sunucusu ve program konuğu uzmanlar ile stüdyo konuklarının yorum ve ifadeleriyle katılımcılara karşı psikolojik şiddet uygulamalarına müsaade edilmeyecek. Kuşak programında kullanılan yorum ve ifadeler ile seçilecek program içeriği; toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmayacak. Toplumsal yaşam alanı içerisinde sergilenemeyecek söz ve davranışlara izin verilmeyecek. Editöryal sorumluluk kapsamında, yayının canlı ya da bant yayını olması fark etmeksizin, teknik imkanlar da kullanılarak Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına izin verilmeyecek.Kuşak programlarında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler, stüdyoya ya da canlı bağlantıya hiçbir surette konuk olarak alınmayacak. Konusu itibarıyla bu kitleye yönelik yayınlarda, istismarlara yol açabilecek konuşmalardan, suçlayıcı ve yargılayıcı ifadelerden kaçınılacak. Cinsel taciz, tecavüz gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı yayın yapılmayacak. Kuşak programında kadına yönelik şiddeti teşvik eden veya kanıksatan, kadınları istismar eden içerikler ile editöryal sorumluluk gereği, program konuklarının veya katılımcılarının da bu anlama gelen yorum ve ifadelerine müsaade edilmeyecek. Bu çerçevede, Üst Kurul tarafından 8 Mart'ta açıklanan 'Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler'e aykırı yayın yapılmayacak. Kuşak programında şiddet unsuru taşıyan konuların işlenmemesine özen gösterilecek. Şiddet unsurunun yer aldığı konular; şiddeti özendirici veya kanıksatıcı, saldırgan davranış ve tutumları öğretici, şiddete karşı duyarsızlaştırıcı ve şiddeti normalleştirici şekilde sunulmayacak. Soruşturmanın gizliliği kapsamında, soruşturma aşaması henüz tamamlanmamış olaylar, kuşak programlarına konu edilmeyecek. Lekelenmeme hakkı olarak da nitelendirilen kişilerin şeref ve itibarlarının korunmasını sağlamak adına kuşak programlarında aynı konuya tekraren yer verilmemesine özen gösterilecek.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayımlanan etik ilkelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Gündüz Kuşağı Programları Yayın Etik İlkeleri' hayırlı olsun. Kararları, Üst Kurul'da oy birliğiyle çıkarttık. Yayınlardaki zararlı içeriklere karşı aile, çocuk ve kadınlarımızı korumak temel görevimizdir' dedi.