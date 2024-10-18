Antalya'da orman yangını!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangına havadan ve karadan müdahale çalışmalarına başlandı.