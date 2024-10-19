Aydın’da Jandarma 2 bin 620 adet içi tütün dolu makaron ele geçirdi

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyon, kaçak tütün ve tütün ürünleri ile mücadele amacı taşıyor.Jandarma dahil tüm emniyet mensupları bu tür yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Operasyon, Aydın’ın Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sazlı Mahallesi’nde S.K. isimli şahsın iş yerine düzenlendi.Sigaraları paketleyerek piyasaya sürdüğü tespit edilen S.K.’nın iş yerinde yapılan aramada 2 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.S.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.