Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı

Türkiye'de birçok ilde peş peşe deprem​ meydana geldi. Son dakika haberine göre Kahramanmaraş​'ın Dulkadiroğlu​ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD​ depreme ilişkin verileri paylaştı. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor. Saat 14.41'de meydana gelen deprem yerin 10.53 km derinliğinde gerçekleşti. Kahramanmaraş ve çevre illerden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin "Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bartın'da da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.6 km olarak ölçüldü.Akdeniz​'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremden herhangi bir olumsuz haber bildirilmedi.Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 08.50'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya​'da saat 08.52 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.