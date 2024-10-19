Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri sosyal medyadan paylaştı. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de birçok ilde peş peşe deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor. Saat 14.41'de meydana gelen deprem yerin 10.53 km derinliğinde gerçekleşti. Kahramanmaraş ve çevre illerden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin "Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.
BARTIN'DA DA DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bartın'da da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.6 km olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER
Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremden herhangi bir olumsuz haber bildirilmedi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 08.50'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 08.52 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.
BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin "Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.
BARTIN'DA DA DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bartın'da da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.6 km olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER
Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremden herhangi bir olumsuz haber bildirilmedi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 08.50'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 08.52 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.