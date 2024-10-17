MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaide üyesinin itirafıyla Adana'da bir terörist daha yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik bombalı eylem düzenlediği ve Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenerek Afrika ülkesindeki operasyonla yakalanan El Kaide üyesi Ahmet Baykara (28), adliyeye sevk edildi. Baykara'nın ifadesi doğrultusunda birlikte hareket ettiği belirlenen Y.A. (29) da gözaltına alındı.MİT'in yaptığı çalışmada Suriye'deki kamplarda askeri eğitim alıp, TSK'nın üsleri ve bir konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıların planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlenen El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın, arandığını anlayınca bir Afrika ülkesine kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin 2014-2019 yılları arasında Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı, Taka kentinde ise 3 bombalı saldırı düzenlediği saptandı. Baykara'nın, Türkiye'deki hassas noktalara ilişkin eylem planladığı, bunları gerçekleştirmek için de örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi.Bu tespitler üzerine harekete geçen MİT, Baykara'yı kaçtığı Afrika ülkesinde yakalayıp yurda getirdi. İfadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden terörist, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği diğer teröristleri açıkladı. Baykara, ifadesinin ardından eylem planladığı iller arasında yer alan Adana'ya götürüldü.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Baykara'nın verdiği isimler doğrultusunda eylemlerde birlikte hareket ettiği belirlenen Y.A.'yı (29), adresine düzenlenen operasyona yakaladı. Y.A.'nın evinde ele geçirilen cep telefonu, bilgisayar ve hard disk, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Y.A., ifadesinde, Baykara ile birlikte örgüt adına düzenledikleri eylemleri itiraf etti.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ahmet Baykara ile Y.A., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesiyle birlikte soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.