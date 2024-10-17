Konya'da şüpheli ölüm! 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Konya'da evde rahatsızlanan 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki S.K. evde rahatsızlandı. Genç kızın ailesi ekiplere haber verdi.S.K., adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.