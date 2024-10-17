Kocaeli'de korkutan olay! Öksürük sesine uyandı alevleri fark etti
Körfez ilçesinde öksürükle uyanan şahıs, binada çıkan yangını fark ederek apartmandaki komşularını uyandırıp durumu haber verdi.
Kocaeli'de panik dolu anlar...
Körfez ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Orhan Türkmen, evinde uyuduğu sırada öksürükle uyandı.
Etrafta bir gariplik sezen Türkmen, evin dumanlarla kaplı olduğunu görünce paniğe kapıldı.
KOMŞULARINI UYARDI
Hemen binadakileri uyandıran Türkmen, 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirleyerek kontrol altına aldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Dumandan etkilenen Orhan Türkmen'e, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak, Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, polis inceleme başlattı.