İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Mısır'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze ve Lübnan'daki ateşkes çabalarının ele alındığı belirtilen açıklamada, “Gazze ve Lübnan'daki saldırı ve vahşetlerin durdurulması ve tüm bölgeyi herkes için korkunç sonuçları olan tam kapsamlı bir savaşa sürükleyebilecek tehlikeli tırmanışların önlenmesi ve mültecilere insani yardım sağlanması konusunda acil ihtiyaç çağrısı yapıldı” denildi.