CHP’de kılıçlar çekildi: Hakaretler havada uçuştu

Kılıçdaroğlu kanadı ile hemen hemen her konuda ters düşmeye devam eden Özgür Özel, bu kesim ile sonunda mahkemelik oldu. Özel'in, kendisi hakkında yasak aşk iddialarını gündeme taşıyan gazeteci Ebru Küçükaydın hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtığı bildirildi. Söz konusu iddiayı sosyal medya üzerinden yaydığı iddia edilen ve kendisini farklı konularda sık sık eleştiren Tolgahan Erdoğan hakkında 150 bin liralık dava açıldığı ortaya çıktı. Bir diğer gazeteci Gökhan Özbek hakkında da 100 bin liralık dava açıldığı öne sürüldü. Özel'in ayrıca bu konudan bağımsız olarak kendisini birçok başlıkta eleştiren gazeteci Enver Aysever ile de 150 bin liralık tazminat talebiyle mahkemelik olduğu öğrenildi.'AVCUNUZU YALARSINIZ'Özel'in bu hamlesi sonrası, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Tolgahan Erdoğan'dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Özel'in televizyonları arayarak, kendisinin kanallara çıkmasını engellediğini öne süren Erdoğan, 'Parti içindeki bu nepotizme, bu yolsuzluklara, bu hırsızlıklara, bu talana 'dur' dediğimiz için rahatsız oluyorsunuz. Anlaşılan çok rahatsız etmişiz. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Çıktığımız kanallara bizi çıkartmamak için ricada bulunuyorsunuz. Yayınlara çıkarmayarak, dava açarak bizi susturacağınızı sanıyorsanız avcunuzu yalarsınız' ifadelerini kullandı.'PARAYI CEBİNİZDEN Mİ ÖDÜYORSUNUZ?'Özel'e sert sözlerle yüklenmeye devam eden Erdoğan, 'Haberi yapana 100 bin lira, haberi paylaşana 150 bin lira para cezası talebiyle dava açıyor Özgür Bey. Bu davaları gördüğüm kadarıyla 'CHP Genel Başkanı' sıfatıyla açmamışsınız. Acaba bu davaların yüksek harçlarını cebinizden mi ödüyorsunuz? Yoksa parti kasasından mı ödüyorsunuz? Bu davaların maddi külfeti sizi de epey yaralayacaktır. Cebinizden ödüyorsanız diyecek lafım yok. Eğer partinin parasıyla açıyorsanız bu davaları, acaba bu paraları partiye mi bağışlayacaksınız? Özgür Bey, artık etrafınızdaki insanlara saldırmaktan vazgeçin' şeklinde konuştu.