Bakanlık duyurdu: Çiftçilere 1,9 milyar lira hibe verilecek...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçi destekleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.'IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı' kapsamındaki ilk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını belirten Yumaklı şu ifadeleri kullandı:'IPARD III Programı'nın Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamındaki ilk grup proje değerlendirmesi sonuçlandı. 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar'ın değerlendirme süreci tamamlanarak uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar TL hibe desteği sağlanacak. Böylece ülkemizin farklı illerindeki 211 girişimcimiz daha hayallerini gerçekleştirecek ve ülkemize yaklaşık 4 milyar TL tutarında yatırım kazandırılmış olacak. Ülkemize kazandıracağımız bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun.'