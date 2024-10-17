Ankara'da bisiklet süren kardeşlere otomobil çarptı: 1 ölü
Çubuk ilçesinde seyir halindeki otomobil, bisikletle yolun karşına geçmeye çalışan iki kardeşe çarptı. Kazada kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.
Ankara'da feci bir kaza meydana geldi.
Çubuk'tan Ankara istikametine seyir halinde olan Emre M. idaresindeki otomobil İbni Sina Caddesi üzerinde seyir halindeyken yola bisikletli iki çocuk çıktı.
BİSİKLETLİ ÇOCUKLARA ÇARPTI
Sürücü, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İsmail Ades (12) ve kardeşi Gays Ades'e (8) çarpmamak için ani manevra yapmaya çalışa da başarılı olamadı.
Kazanın şiddetiyle çocuklar savruldu.
AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki kardeş, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Ades hayatını kaybetti.
Durumu ağır olan Gays Ades ise daha sonra Ankara'ya sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Çubuk'tan Ankara istikametine seyir halinde olan Emre M. idaresindeki otomobil İbni Sina Caddesi üzerinde seyir halindeyken yola bisikletli iki çocuk çıktı.
BİSİKLETLİ ÇOCUKLARA ÇARPTI
Sürücü, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İsmail Ades (12) ve kardeşi Gays Ades'e (8) çarpmamak için ani manevra yapmaya çalışa da başarılı olamadı.
Kazanın şiddetiyle çocuklar savruldu.
AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki kardeş, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Ades hayatını kaybetti.
Durumu ağır olan Gays Ades ise daha sonra Ankara'ya sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.