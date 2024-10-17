Ankara'da bisiklet süren kardeşlere otomobil çarptı: 1 ölü

Ankara'da feci bir kaza meydana geldi.Çubuk'tan Ankara istikametine seyir halinde olan Emre M. idaresindeki otomobil İbni Sina Caddesi üzerinde seyir halindeyken yola bisikletli iki çocuk çıktı.Sürücü, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İsmail Ades (12) ve kardeşi Gays Ades'e (8) çarpmamak için ani manevra yapmaya çalışa da başarılı olamadı.Kazanın şiddetiyle çocuklar savruldu.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki kardeş, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Ades hayatını kaybetti.Durumu ağır olan Gays Ades ise daha sonra Ankara'ya sevk edildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.