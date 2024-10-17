Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Piyasaların gözü Merkez Bankası​'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 54 bin lira, en yüksek 3 milyon 66 bin 399,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,9 artışla 3 milyon 66 bin 399,50 lira oldu. Altın fiyatları​ güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın​ 2.944,84 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.044,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 17 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.944,75Satış 2.944,84Alış 4.986,00Satış 5.044,00Alış 9.943,00Satış 10.082,00Alış 19.886,00Satış 20.093,00Alış 2.677,42Satış 2.677,94