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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 16.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:25 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.