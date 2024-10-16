MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.