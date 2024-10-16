Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik İsrail saldırılarının bir kez daha BMGK'ye şikayet edilerek saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi talebinde bulunulduğu bildirildi.Lübnan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İsrail, bölge ülkeleri ve halklarının egemenliklerine karşı kullandığı güç ve askeri saldırılarla bölgeye kendi güvenlik vizyonunu dayatıyor. İsrail'in söz konusu saldırıları için kendini savunma yönünde öne sürdüğü gerekçelerin ise hiçbir kanıtı yok" denildi.Açıklamada ayrıca Lübnan ordusunun ülkede güvenliği sağlaması için BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) temel rolüne güvendiği ifade edildi.