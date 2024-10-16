İstanbul’da 100 milyonluk araç vurgunu
İstanbul Esenyurt ve Bağcılar’da yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı sitelere yerleşip lüks araç sahiplerini takibe alan çete, araçlarını bırakıp ülkelerine gittiklerinde çıkardıkları sahte belgelerle servisten anahtar çıkartıp 23 aracı çaldı. Yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. 14 araç ele geçirildi. 7 aracın ise 3. Kişilere satıldığı tespit edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine ihbara gelen Suudi Arabistanlı bir iş adamı lüks aracının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine çalışma başlatan Oto Masası ekipleri ilginç bir çeteyi çökertmeyi başardı. İddiaya göre çete yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı sitelere gidip gerekirse birkaç ay kalarak onlarla yakın ilişkiler kuruyorlardı. O kişileri de otoparklarda bulunan 'Misafir' yani 'M' plaka araçlarından seçiyorlardı. O kişiler araçlarını otoparkta bırakıp birkaç günlüğüne yanda aylığına ülkelerine gittiklerinde ise çete harekete geçiyordu.
SAHTE PASAPORTLA SERVİSTEN YEDEK ANAHTAR ÇIKARILAR
İddiaya göre çete önce bir dublör bulup sitede yaşadıkları süre zarfında aracını çalacakları kişinin elde ettikleri bilgileriyle sahte pasaport çıkartıyordu. Ardından bu pasaportla lüks aracın servisini arıyorlar ve sanki araç kendilerininmiş gibi yedek anahtar talep ediyorlardı. Anahtarı alınca da aracı alıp götürüyorlardı. Bununla da yetinmeyen çete aracı yine sahte belge ve evraklarla 3. Kişilere satıp izini kaybettiriyorlardı.
100 MİLYONLUK ARAÇ ÇALDILAR
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yöntemleri deşifre olan çete günlerce takibe alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunca alınan talimatla yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin bu yöntemle tam 100 milyon lira değerinde 23 aracın çalındığı ve Güneydoğu illerimize gönderildiği belirlendi.
EŞİYLE YEMEĞE GİDEN ADAMI TAKİP ETTİLER
Şüphelilerin aynı yöntemle bir aracın anahtarını çıkartıp çalacakları sırada Suudi Arabistanlı araç sahibi erken dönüş yapınca ise aracı çalmaktan vazgeçmeyip onu takibe aldıkları ortaya çıktı. Gözü dönmüş çete restorana eşiyle yemeğe giden adamı takip etti, ellerindeki anahtarla aracın kapılarını açtılar ancak anahtar aracı çalıştırmayınca yeni bir planı devreye soktu. Akıllara durgunluk veren planla aracın kaputunu açıp bir fişini çıkardılar. İş adamı geldiğinde orijinal anahtar aracı çalıştırmadı.
ANAHTARI ORİJİNALİ İLE BÖYLE DEĞİŞTİRDİ
Adamın yanına yanaşan hırsızlar yardım etmek için bir de biz deneyelim diyerek el çabukluğu ile kendi ellerindeki anahtar ile orijinal anahtarı değiştirdi. Bir süre uğraştı araç çalışmadı biz sizi kendi aracımızla eve bırakalım diyerek adamı eve götürdüler çetenin diğer üyesi ise o aracı da orijinal anahtarıyla çalıp götürdü. Aracı götürürken otopark görevlilerine bir süre ittirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
OTO MASASINDAN FİLM GİBİ GÖRÜNTÜLER
Oto Masası deneyimli ekipleri çetenin dublör bulup sahte pasaport çıkartmasından, çıkardıkları sahte pasaport ve belgelerle kendi araçlarıymış gibi servisten araç anahtarı yaptırmalarına ve bir aracı çalma süreçlerine kadar olan tüm görüntüler tek tek ele geçirildi. Filmleri aratmayan bir çalışma yapan Oto Hırsızlık Büro ekipleri o çeteyi çökertmek için geçtiğimiz haftalarda düğmeye bastı.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturması koordinesinde Oto masası ekiplerince İstanbul Merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 26 şüpheli tek tek yakalandı. Aralarında çete liderinin de olduğu şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 ARAÇ BULUNDU
Polis operasyonda 14 çalıntı aracı da ele geçirdi. 7 aracın ise iyi niyetli 3. Şahıslara satıldığı tespit edildi. Araçlar son ruhsat sahibi olan kişilere yediemin olarak teslim edildi.
SAHTE PASAPORTLA SERVİSTEN YEDEK ANAHTAR ÇIKARILAR
İddiaya göre çete önce bir dublör bulup sitede yaşadıkları süre zarfında aracını çalacakları kişinin elde ettikleri bilgileriyle sahte pasaport çıkartıyordu. Ardından bu pasaportla lüks aracın servisini arıyorlar ve sanki araç kendilerininmiş gibi yedek anahtar talep ediyorlardı. Anahtarı alınca da aracı alıp götürüyorlardı. Bununla da yetinmeyen çete aracı yine sahte belge ve evraklarla 3. Kişilere satıp izini kaybettiriyorlardı.
100 MİLYONLUK ARAÇ ÇALDILAR
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yöntemleri deşifre olan çete günlerce takibe alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunca alınan talimatla yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin bu yöntemle tam 100 milyon lira değerinde 23 aracın çalındığı ve Güneydoğu illerimize gönderildiği belirlendi.
EŞİYLE YEMEĞE GİDEN ADAMI TAKİP ETTİLER
Şüphelilerin aynı yöntemle bir aracın anahtarını çıkartıp çalacakları sırada Suudi Arabistanlı araç sahibi erken dönüş yapınca ise aracı çalmaktan vazgeçmeyip onu takibe aldıkları ortaya çıktı. Gözü dönmüş çete restorana eşiyle yemeğe giden adamı takip etti, ellerindeki anahtarla aracın kapılarını açtılar ancak anahtar aracı çalıştırmayınca yeni bir planı devreye soktu. Akıllara durgunluk veren planla aracın kaputunu açıp bir fişini çıkardılar. İş adamı geldiğinde orijinal anahtar aracı çalıştırmadı.
ANAHTARI ORİJİNALİ İLE BÖYLE DEĞİŞTİRDİ
Adamın yanına yanaşan hırsızlar yardım etmek için bir de biz deneyelim diyerek el çabukluğu ile kendi ellerindeki anahtar ile orijinal anahtarı değiştirdi. Bir süre uğraştı araç çalışmadı biz sizi kendi aracımızla eve bırakalım diyerek adamı eve götürdüler çetenin diğer üyesi ise o aracı da orijinal anahtarıyla çalıp götürdü. Aracı götürürken otopark görevlilerine bir süre ittirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
OTO MASASINDAN FİLM GİBİ GÖRÜNTÜLER
Oto Masası deneyimli ekipleri çetenin dublör bulup sahte pasaport çıkartmasından, çıkardıkları sahte pasaport ve belgelerle kendi araçlarıymış gibi servisten araç anahtarı yaptırmalarına ve bir aracı çalma süreçlerine kadar olan tüm görüntüler tek tek ele geçirildi. Filmleri aratmayan bir çalışma yapan Oto Hırsızlık Büro ekipleri o çeteyi çökertmek için geçtiğimiz haftalarda düğmeye bastı.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturması koordinesinde Oto masası ekiplerince İstanbul Merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 26 şüpheli tek tek yakalandı. Aralarında çete liderinin de olduğu şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 ARAÇ BULUNDU
Polis operasyonda 14 çalıntı aracı da ele geçirdi. 7 aracın ise iyi niyetli 3. Şahıslara satıldığı tespit edildi. Araçlar son ruhsat sahibi olan kişilere yediemin olarak teslim edildi.