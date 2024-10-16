İstanbul’da 100 milyonluk araç vurgunu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine ihbara gelen Suudi Arabistanlı bir iş adamı lüks aracının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine çalışma başlatan Oto Masası ekipleri ilginç bir çeteyi çökertmeyi başardı. İddiaya göre çete yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı sitelere gidip gerekirse birkaç ay kalarak onlarla yakın ilişkiler kuruyorlardı. O kişileri de otoparklarda bulunan 'Misafir' yani 'M' plaka araçlarından seçiyorlardı. O kişiler araçlarını otoparkta bırakıp birkaç günlüğüne yanda aylığına ülkelerine gittiklerinde ise çete harekete geçiyordu.İddiaya göre çete önce bir dublör bulup sitede yaşadıkları süre zarfında aracını çalacakları kişinin elde ettikleri bilgileriyle sahte pasaport çıkartıyordu. Ardından bu pasaportla lüks aracın servisini arıyorlar ve sanki araç kendilerininmiş gibi yedek anahtar talep ediyorlardı. Anahtarı alınca da aracı alıp götürüyorlardı. Bununla da yetinmeyen çete aracı yine sahte belge ve evraklarla 3. Kişilere satıp izini kaybettiriyorlardı.Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yöntemleri deşifre olan çete günlerce takibe alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunca alınan talimatla yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin bu yöntemle tam 100 milyon lira değerinde 23 aracın çalındığı ve Güneydoğu illerimize gönderildiği belirlendi.Şüphelilerin aynı yöntemle bir aracın anahtarını çıkartıp çalacakları sırada Suudi Arabistanlı araç sahibi erken dönüş yapınca ise aracı çalmaktan vazgeçmeyip onu takibe aldıkları ortaya çıktı. Gözü dönmüş çete restorana eşiyle yemeğe giden adamı takip etti, ellerindeki anahtarla aracın kapılarını açtılar ancak anahtar aracı çalıştırmayınca yeni bir planı devreye soktu. Akıllara durgunluk veren planla aracın kaputunu açıp bir fişini çıkardılar. İş adamı geldiğinde orijinal anahtar aracı çalıştırmadı.Adamın yanına yanaşan hırsızlar yardım etmek için bir de biz deneyelim diyerek el çabukluğu ile kendi ellerindeki anahtar ile orijinal anahtarı değiştirdi. Bir süre uğraştı araç çalışmadı biz sizi kendi aracımızla eve bırakalım diyerek adamı eve götürdüler çetenin diğer üyesi ise o aracı da orijinal anahtarıyla çalıp götürdü. Aracı götürürken otopark görevlilerine bir süre ittirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Oto Masası deneyimli ekipleri çetenin dublör bulup sahte pasaport çıkartmasından, çıkardıkları sahte pasaport ve belgelerle kendi araçlarıymış gibi servisten araç anahtarı yaptırmalarına ve bir aracı çalma süreçlerine kadar olan tüm görüntüler tek tek ele geçirildi. Filmleri aratmayan bir çalışma yapan Oto Hırsızlık Büro ekipleri o çeteyi çökertmek için geçtiğimiz haftalarda düğmeye bastı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturması koordinesinde Oto masası ekiplerince İstanbul Merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 26 şüpheli tek tek yakalandı. Aralarında çete liderinin de olduğu şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Polis operasyonda 14 çalıntı aracı da ele geçirdi. 7 aracın ise iyi niyetli 3. Şahıslara satıldığı tespit edildi. Araçlar son ruhsat sahibi olan kişilere yediemin olarak teslim edildi.