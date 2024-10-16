İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldığını duyurdu.

Megakentte etkili olan Sis nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada “Sis nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı' ifadelerini kullandı.