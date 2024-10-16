İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye’yi ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İran ve İsrail arasında tırmanarak artan gerilimi görüşmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Arakçi, soykırım, vahşet ve saldırganlığın sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkelerine yönelik diplomatik temaslarımızın bir parçası olarak Ürdün, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret edecek.” denildi.