Deprem sonrası okullar tatil edildi! İşte o 3 il...

Malatya merkezli gerçekleşen depremden çevre illerde etkilendi. Özellikle Diyarbakır ve Elazığ'da deprem paniğe sebep olurken birçok işyeri, okul gibi alan boşaltıldı. Deprem sonrasında tarama çalışmaları hızla başlarken birçok bölgeye ekipler sevk edildi. Deprem bölgesinden gelen son bilgilerde can kaybı olmadığı aktarılırken okullarda son durum yakından takip ediliyor. Birçok aile öğrencisini okullardan alabilmek için hareket etti. Diyarbakır, Malatya ve Elazığ Valililkleri okullarla ilgili alınan kararı açıkladı. Yarın bugün ve yarın okullar tatil mi oldu? 16-17 Ekim okullar tatil mi?BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?AFAD verilerine göre Malatya Kale gerçekleşen 5.9'luk depremden Elazığ, Diyarbakır başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan, Adıyaman ve Tunceli gibi çevre illerde etkilendi.Paniğe kapılan vatandaşlar bulundukları yerleri terk ederken okul ve işyeri gibi toplu alanlar boşaltıldı.Malatya ve Elazığ valiliklerinden yapılan açıklamad okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.Şanlıurfa'da da deprem sebebiyle okullar 1 gün süreyle tatil oldu.Diğer iller için ise tatil kararına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldikçe haberime eklenecektir.PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİNTV yayına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, 'Saha çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar kayda değer ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Dolayısıyla panik olan vatandaşlarımız oldu. ama bunu dışında şu ana kadar herhangi can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Kırsal bölgelerde saha çalışmalarımız ağırlıklı olarak devam ediyor. Şehir merkezlerimizde şu ana kadar bir olumsuzluk tespitimiz yoktıur.' açıklamasında bulundu.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de, yaptığı açıklamada, 'Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor.' dedi.