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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 şahıs yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

Ekleme: 16.10.2024 - 11:21 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:22 / Editör: Edin Uslu
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 şahıs yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor...

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyet ve deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma gerçekleştirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. ile yine FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yakalandı.
Şahıslar adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 şahıs yakalandı