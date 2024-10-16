Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 40 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 52 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı dün gün sonunda önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 3 milyon 40 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 2.935,39 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.020,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 16 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.934,96Satış 2.935,39Alış 4.962,00Satış 5.020,00Alış 9.893,00Satış 10.033,00Alış 19.784,00Satış 19.995,00Alış 2.666,35Satış 2.666,87