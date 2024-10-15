Kayseri'de torbacı operasyonu: 5 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına bir darbe daha vuruldu.Kayseri'de gerçekleştirilen çalışama kapsamında, vatandaşları zehirleyen madde satıcıları tek tek tespit edildi.Ekipler, kimlikleri tespit edilen satıcılar için düğmeye bastı.5 GÖZALTIEdinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonda, İ.A. (43), F.Y. (29), M.Ç. (40), A.E. (27) ve U.M.Y. (20) yakalandı.ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİŞahısların üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 8 parça halinde 2,84 gram narkotik madde, 893 adet narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.