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Kayseri'de torbacı operasyonu: 5 gözaltı

Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda birçok uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 15.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:45 / Editör: Atilla Özbir
Kayseri'de torbacı operasyonu: 5 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına bir darbe daha vuruldu.

Kayseri'de gerçekleştirilen çalışama kapsamında, vatandaşları zehirleyen madde satıcıları tek tek tespit edildi.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen satıcılar için düğmeye bastı.

5 GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonda, İ.A. (43), F.Y. (29), M.Ç. (40), A.E. (27) ve U.M.Y. (20) yakalandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 8 parça halinde 2,84 gram narkotik madde, 893 adet narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.