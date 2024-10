Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;Bizim yolumuzu çizen, vatan coğrafyası ve milli şuurdur.Siyonist barbarlık durmuyor. İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmıştır.İsrail'in yaptığı cinnet halidir. İsrail, devlet olma vasfından kopmuş, terör örgütüne dönüşmüştür.İsrail'in savaşı bölgeye yayma hamleleri Türkiye Cumhuriyeti ve mazlum milletler aleyhine çok ciddi bir güvenlik meselesidir.BM korkaktır. BM Güvenlik Konseyi kahredici sessizliğe gömülü vaziyettedir. Uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir. BM derhal kuvvet kullanmalıdır. Suçlular tarih önünde cezalandırılmalıdır.İsrail ve sırtını dayadığı ülkeler terörizmin ana sponsorudur.CHP'liler mahalle yanarken ayıplı siyasetin ucuz adımlarını atıyorlar.Normalleşme çığırtkanlıklarına samimi bir hatırlatma yapmanın vakti sanıyorum gelmiştir. Hiç kimse unutmasın ki hakiki normalleşme 1999 yılında kurulan 57. Cumhuriyet hükümetiyle vücut bulmuştur. MHP ile DSP'nin koalisyon hükümetinde buluşması ideolojik katılıkları yumuşatmakla kalmadı, milli birlik ve dayanışma hissiyatını perçinledi.Ucuz normalleşme teklif ve temennileri bize kalırsa maksatlıdır. Nihayet bu mevzu 25 yıl önce samimi tokalaşma ve kucaklaşmayla halledilmiş ve yeni normal tezahür etmiştir.(TBMM'deki kapalı oturumu) Özgür Bey'in açıklamaları ucuz ve son derece sorumsuzdur.Muhalefetin Türkiye'ye yabancılaşması siyaset ve demokrasi hayatımız için vahim bir sancıdır.CHP'nin baktığı yer milletimizin baktığı yer değildir. Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz.Sadece Orta Doğu değil bütün Dünya bıçak sırtındadır. MHP hem içimizde hem de dışımızda barış kuşağının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Savaşın galibi yoktur. İsrail'in Orta Doğu'da tarihi bir hüsrana uğraması kaçınılmazdır.Bölgede çatışma süreci iyice kızışacak. Çok dikkatli olmamız gerekmektedir. İç cephemizi güçlü tutmalıyız. Her şey Türkiye için diyoruz. Bölgede artan gerilime karşı içeride herkes sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Herkesin ortak paydada buluşması elzemdir.Devlet millettir, millet de devlettir. Coğrafyamız tartışılırsa varlığımız ortadan kalkar. Coğrafyamızı tartışmaya açmak, devlet ve milleti ayırmaktır.Toplumsal çözülmenin karşısındayız. Bir daha topraklarımızda müstevli çizmelerini görmek istemiyoruz.'UZATILAN EL YANLIŞ ANLAŞILMASIN'Türkiye Cumhuriyeti'nin ali menfaatleri uğruna el ele tutuşmaya elimizi uzatmaya varım ve hazırım ancak bu elin yanlış yorumlanmasını asla affetmem buna da cihan yıkılsa razı gelmem. Terörün her türlüsünü reddetmenin sonsuz kararlılığındayız. Milli birlik mesajımızın yanlış anlaşılması gerekmektedir.Ya siyaset ya terör, arası yoktur. Terörle siyaset arasında güvenli durak yoktur. Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez. Terör, demokrasinin DEM Partisi uzattığım eli sabote etmemeli. DEM'in sorumlu davranması hayrınadır. DEM Parti, aklını başına almalıdır. Kürt kardeşlerimizin terörle hiçbir bağı ve iltisakı yoktur. Türk-Kürt kardeştir. Araya giren bozguncular kanser hücresidir, kahrolmaya mahkumdur.Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse aklından dahi geçirmesin. Hodri meydan. Devlet, terör örgütüyle müzakere etmez.Artık saflar netleşsin, DEM Parti, niyetini açıkça ortaya koysun.Uzattığım el samimi bir eldir. Farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorum yapanlar yanılgı içindedir. Biz elimizi bir süreç için uzatmadık. Elimi, vatan, millet ve kardeşlik için uzattım. Uzattığımız el, bir pazarlık ve siyasi hesap için değildir. İç cephemizi çökertemeyecekler. Her partinin Türkiye'nin menfaatini öne alması kaçınılmazdır.Başka Türkiye yoktur. Trabzon da bizim Hakkari de bizim.1982 Anayasası raf ömrünü doldurmuştur. Yeni bir anayasa elzem. Daha doğmadan yeni anayasa hazırlığını sakatlamanın sakıncıları saymakla bitirilemez. İlk 4 madde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kilididir. Anayasada imtiyazlı bir zümre hali hazırda bile yoktur. Devletin milleti vardır. O da Türk Milletidir. Anayasadaki ilk 4 madde her türlü tartışmaya kapalıdır. Mevki ne olursa olsun hiçkimseye eyvallah edemeyiz. Anayasanın ilk 4 maddesiyle meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır ve bizim de onlarla görülecek hesabımız olacaktır.