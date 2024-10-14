Türkiye hızlanıyor! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: İki yeni otoyol için imzalar atıldı

Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyolu projelerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.İki proje 2024 yılı bitmeden başlayacak. Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının proje yapım sözleşmelerininin bugün imzalandı.Sözleşmenin imzalanmasından sonra yer teslimi yapılacak ve yıl sonuna kadar yapım çalışmaları başlayacak.Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun 101 kilometrelik 6 şeritli ana gövde ve 19 kilometrelik 4 şeritli bağlantı yolundan oluşacak. Toplam uzunluğu ise 120 kilometre olacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nu 101 kilometresi ana gövde, 19 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere 120 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyledi.Proje kapsamında, 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisinin de inşa edileceğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:'Proje güzergahı mevcut Ankara Çevre Yolu'nda yer alan Karapürçek kavşağı ve Samsun Yolu kavşağı arasındaki Kızılcaköy mevkisinden başlıyor. Gökçeyurt, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ ve Yahşihan yerleşim birimlerinin açıklarından devam ederek Kızılırmak'ı geçiyor. Kırıkkale'nin güneyinden ilerleyerek Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu'na bağlanarak sonlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'muz, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Akdeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında köprü özelliği de taşıyor.'Söz konusu projeyle yük ve yolcu taşımacılığının daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktarılacağını vurgulayan Uraloğlu, pojeyle Ankara-Kırıkkale'deki mevcut devlet yolu yoğunluğunun da rahatlayacağına işaret etti.Yıllık 3,3 milyar lira tasarruf edileceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:'Trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla zamandan 2,8 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık 3,3 milyar lira tasarruf edilecek. Ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 41 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Otoyol projemiz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Ankara'yı kuzeyde Samsun'a, doğuda ise İran sınırına kadar ulaştıracak otoyol projelerinin de ilk ayağıdır. Projemiz bu yönüyle de oldukça öneme sahiptir.'Antalya-Alanya Otoyolu'nu da 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre olarak projelendirdiklerini bildiren Uraloğlu, proje kapsamında, 7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi de inşa edeceklerini anlattı. Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:'Proje güzergahı, Serik kavşağından başlayıp, doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde batı kavşağında sonlanacak. Otoyolumuz yaz aylarında turizme bağlı artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli karşılayacak ve bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek. Proje, bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacak. Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, otoyol sayesinde önemli ölçüde azalacağı için bu durum, turistlere ve vatandaşlarımıza rahat ve stressiz bir seyahat imkanı sağlayacak.'Uraloğlu, söz konusu projenin, daha kısa sürede daha fazla noktaya ulaşabilme imkanı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı destinasyonları keşfetmelerine imkan tanıyacağını ifade etti.Projenin turizm çeşitliliğini artırarak bölge ekonomisine de katkı sağlayacağının altını çizen Uraloğlu, 'Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına da öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracak. Ayrıca, otoyolumuzun tamamlanmasıyla zamandan 6 milyar lira, akaryakıttan 600 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 6,6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 47 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.' dedi.Uraloğlu, her iki otoyolu kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edeceklerini, bu modelin yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modeli olduğunu dile getirdi.Yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin, kamu kaynağı kullanılmadan, özel sektör imkanları ve finansmanıyla çok daha kısa sürede gerçekleştirilmesini sağladıklarını anlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:'Bunlar uluslararası rekabete açık ihalelerdir, mutlaka uluslararası kredi şartı vardır. Ülkeye bu vesileyle döviz girişi de sağlamış olacağız. Bu modelle uluslararası kredi kuruluşları ve bankalardan dış kredi kaynağı temin ederek devlet olarak projenin yapım sürecinde hiçbir ödeme yapmamış olacağız. Bizler de ülkemize duyulan bu güveni boşa çıkarmayarak, ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz.'