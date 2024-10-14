Üniversite öğrenciler tarafından başvuruları yapılan ve sonuçları açıklanan burslar hakkında merak edilen konular araştırılmaya başlandı.2025 KYK burs ödemeleri ilk kez alacak olan adaylar ise bursların yatırılacağı tarihi merak ediyor. 2024-2025 eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler, KYK burs süreçlerini araştırıyor.Geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için 2 bin lira olan KYK burslarının bu yıl zamlanıp zamlanmayacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatar? 2025 KYK burslarına zam yapılacak mı?İlk defa burs/kredi alacak öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.KYK burs ödemelerinin geçtiğimiz yıl yapıldığı gibi aralık ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.2025 yılı itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.