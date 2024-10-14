AK Parti'den Rize'deki boykot işletmesinin açılışına ilişkin açıklama: Disipline sevk edildiler

Rize'de tepki çeken açılış...Terör devleti İsrail'e verdiği destek nedeniyle küresel çapta boykot uygulanan ünlü fastfood zinciri, Türkiye'deki tepkileri kırmak için adını ismini değiştirmişti.Katil İsrail devleti destekçisi marka, son olarak Rize'de yeni bir şube açtı.BELEDİYE BAŞKANLARI AÇILIŞA KATILDIMerkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de düzenlenen açılış törenine İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu da katıldı.Skandal açılışta AK Partili isimlerin yer alması kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.TEPKİ GÖSTEREN AKADEMİSYENİ DARP EDİLDİAçılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam 'Kahrolsun İsrail' sloganı atarak açılışa tepki gösterince orada bulunan çok sayıda kişinin saldırısına uğradı.KENDİNİ BÖYLE SAVUNDUAçılışa katılan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, yaptığı açıklamada 'Yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum, sadece kurdele kestim' diyerek kendini savundu.AK PARTİ HAREKETE GEÇTİTüm kesimlerden tepki çeken hareket karşısında AK Parti Genel Merkezi harekete geçti.DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLERAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada açılışa katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını bildirdi.'SÜREÇ TAKİP EDİLMEKTEDİR'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında şunları söyledi:Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.