25 yıl önce dikildi, ilk kez çiçek açtı! Bu sitede oturanlar çok şanslı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kaktüs türleri arasında sayılan 'agave', halk arasında daha çok 'sabır çiçeği' adıyla biliniyor, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin içerisinde çiçek açtı.Ortalama olarak 30 yılda bir kez çiçek açan ve sonrasında kendiliğinden kuruyup giden çiçek, adet bir ağaç gibi 10 metre yüksekliğe ulaştı. Görenlerin dikkatini çeken çiçek, adeta göz doldurdu.Agave aynı zamanda Meksika ülke bayrağında da sembol olarak yer alıyor.Sitenin peyzaj mimarı Murat Doğru, 'Bu ağaç genellikle Amerika ve Meksika'da bulunurken, Türkiye'de genellikle yetişmez. Sadece çok sıcak bölgeleri ve ılıman iklimi sever. Bu ağaç 100 yıl çiçeği olarak geçer. Sabır çiçeği derler, ölüm çiçeği derler. Çünkü bu ağaç çiçek açtıktan sonra ölür' dedi.Ağacın büyük ihtimalle özel olarak getirildiğini belirten Doğru, şu ifadeleri kullandı:'Bu sitenin kuruluşunda dikilmiştir muhtemelen, 25 sene önce dikilmiştir. Çiçek 30 sene sonra çiçek açar, sonrasında ölmeye başlar. Şu anda ölüm evresinde. Bunun ölümü yeni bitkilerin canlanması demektir. Bu tohum ile binlerce ağaç çıkacak. Bundan sonra tohum etrafa dağılıp yeni baştan agavlarla filizler çıkacak. Belki biz görürüz göremeyiz ama bu sitede oturanlar bu bakımdan çok şanslı. Ömründe bir defa çiçek açan ağacı görmüş olacaklar. Görenler şaşırıyor. İnsanlar şaşırıyor ağaçlar niye böyle olmuş güzel olmuş diyenler var.'