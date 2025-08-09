Azerbaycan ambargoları kaldırıldı! Trump, Aliyev ve Paşinyan barış imzaladı

Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek üçlu mutabakat imzaladı. Zirveyle beraber imzalanan barış mutabakatını duyuran Trump ABD'nın Azerbaycan'a uyguladığı 33 yıllık savunma ambargosunu da kaldırdığını duyurdu.Trump, Aliyev ve Paşinyan, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı. 'Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor.' ifadesini kullandı.Trump, iki ülkenin savaşı bitirererek ticarete dönüş kararını 'Ermenistan ve Azerbaycan savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi. Ticarete geri dönüyorlar, birbirlerinin egemenliklerine saygı duyacaklar.' sözleriyle ifade etti. ABD'nin silah ticaretinde uzun yıllardır süren ambargoları hakkında da müjde veren Trump 'Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli.' dedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında 'ABD Başkanı, Azerbaycan'a 33 yıldır uygulanan ambargoları kaldırdı. Azerbaycan halkı bugünü unutmayacaktır' dedi.Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üzerine yapacağı görüşmeler sorulan Trump 'Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz.' dedi.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ilk değerlendirmede 'Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz.' ifadeleri kullanıldı.Açıklamada şu sözlere yer verildi: 'Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD Yönetimi'nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz.'Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalandığına işaret edilerek, 'Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz.' denildi.