Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapanlara baskın: 1 tutuklama

Uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden sürüyor...Polis ekipleri, düzenlenen operasyonlar ile zehir tacirlerine her gün yeni bir darbe vuruyor.Son olarak Erzincan'da gerçekleştirilen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Ö. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi.Adreste yapılan aramada; 1133,43 gram esrar, 2 parça halinde 4,03 gram metamfetamin, 1 parça halinde pamuğa emdirilmiş 8,55 gram sentetik cannabinoid, 1 adet 7,65 çapında silah ve silaha ait 2 adet fişek, 88 adet 9 mm fişek, 12 kalibre 16 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.M.Ö. ve E.A. isimli şahıslara “ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ” suçlarından işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.Çıkarıldığı mahkemece E.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ö. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.