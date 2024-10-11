Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Bu veriler sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 850 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı dün gün sonunda yüzde 1,7 artışla 2 milyon 900 bin lira oldu. Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın​ 2.915,34 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.012,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 11 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.915,05Satış 2.915,34Alış 4.955,00Satış 5.012,00Alış 9.880,00Satış 10.019,00Alış 19.761,00Satış 19.969,00Alış 2.644,87Satış 2.645,28