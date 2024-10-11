İnsanlar almak için sıraya girmişti! Apple, 10 yıllık iPhone modelinin fişini çekti

Akıllı telefon​ dünyasının, bir dönem efsanevi cihazlarından biri olan iPhone 6, resmen tarih sahnesinden çekildi. Apple​, iPhone 6'yı 'eski' ve 'vintage' olarak sınıflandırdığı ürünlerini listelediği destek sayfasına ekledi. 2014 yılında piyasaya sürülen bu model, artık teknik destek ve onarım​ hizmetlerinden yararlanamayacak.Apple iPhone 6, zamanında büyük ses getirmiş ve milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Önceki iPhone modellerine kıyasla daha büyük ekranıyla dikkat çeken akıllı telefon, aynı zamanda Apple Pay özelliğini ilk kez sunan iPhone olarak da biliniyor.Apple'ın politikası gereği, bir ürünün son satış tarihinden itibaren yedi yıl boyunca teknik destek ve onarım hizmeti sunuluyor. Bu sürenin ardından ürün 'eski' olarak sınıflandırılıyor ve artık Apple Store'larda ya da yetkili servislerde onarım mümkün olmuyor. iPhone 6, bu kurala uygun olarak artık eski ürünler listesine alındı.Daha büyük olan iPhone 6 Plus modeli ise, bu yılın nisan ayında eski ürün olarak ilan edilmişti. Ancak iPhone 6, belirli ülkelerde daha uzun süre indirimli olarak satılmaya devam ettiğinden, listeye daha yeni eklendi.Esas olarak iPhone 6'nın tarihin tozlu sayfalarına kaldırılması, yıllardır devam eden bir süreç. Zamanla iOS güncellemeleriyle uyumsuz hale gelen akıllı telefon, 2019 yılında iOS 13 güncellemesinden destek alamamıştı. Bu bağlamda iPhone 6, yaklaşık 4 yıldır yazılım desteği almayarak gözden düşmüştü.-Boyutlar ve Ağırlık, 138.1 mm yükseklik, 67 mm genişlik, 6.9 mm derinlik, 129 gram ağırlık-Ekran: 4.7 inç LED aydınlatmalı IPS LCD, 750 x 1334 piksel çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu-İşlemci: Apple A8-Depolama alanı: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB-Arka kamera: 8 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 1080p video kaydı-Ön kamera: 1.2 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 720p video kaydı-Batarya kapasitesi: 1810 mAh pil (14 saate kadar konuşma süresi + 250 saate kadar bekleme süresi)-İşletim sistemi: iOS 12.1.3